مقتل عارضة أزياء برازيلية بهجوم صاروخي روسي في أوكرانيا

2022/07/06 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقُتلت عارضة الأزياء البرازيلية ثاليتا دو فالي التي تحولت للعمل كقناص في أوكرانيا في هجوم صاروخي روسي الأسبوع الماضي، وفقًا للتقارير.وبحسب صحيفة "نيوزويك"، فإن "دو فالي، 39 عامًا، قتلت في هجوم صاروخي في منطقة خاركيف في 30 يونيو، حيث قتل معها أيضًا دوجلاس بوريغو، جندي برازيلي سابق، ورد أنه عاد إلى المخبأ للعثور عليها".وقال الملازم المسؤول عن قيادة فصيلتهما لمنافذ الأخبار البرازيلية إن وفاتهما حدثت أثناء استهدافهما خلال مهمة لإنقاذ الأوكرانيين من قرية أخلتها القوات الروسية.قال شقيقها ثيو رودريجو فييرا: "لقد كانت بطلة، وكانت دعوتها هي إنقاذ الأرواح، والركض وراء المهمات الإنسانية".قالت عائلتها إنها درست القانون أيضاً وكانت شغوفة بالنشاط الحيواني، وعملت مع المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الحيوان.وبحسب شقيقها، فقد انضمت إلى قوات البيشمركة الكردية في العراق قبل ثلاث سنوات، حيث تدربت على قناص، وقاتلت تنظيم داعش.وثقت دو فالي تجربتها في مناطق الحرب على موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الوقت الذي قضته في قتال تنظيم داعش في العراق.

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