الدفاع المدني تكافح حريقا في محطة وقود بنينوى

2022/07/06 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق داخل محطة وقود المجموعة الثقافية بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق اندلع داخل احدى الكابينات التي تزود بالوقود داخل محطة المجموعة الثقافية في محافظة نينوى".

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