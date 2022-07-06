موسكو تهدد واشنطن بـ

2022/07/06 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الأربعاء، الولايات المتحدة من أنها قد تواجه "غضب الرب" إذا واصلت الجهود للمساعدة في إنشاء محكمة دولية للتحقيق في "الإجراءات الروسية في أوكرانيا" فيما حث رئيس مجلس النواب الروسي واشنطن على تذكر أن ألاسكا كانت تخص روسيا.

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