2022/07/06 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



عبد الواحد تدعو الكاظمي للتدخل الفوري لمعالجة مشاكل الطلبة في لبنان المركز الخبري الوطني.

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