الصحة تعد خطة طوارئ طبية خاصة بعيد الاضحى

2022/07/06 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، خطة طوارئ طبية خاصة بعيد الاضحى المبارك للعام 2022 شملت كافة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض تقديم افضل الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين بهذه المناسبة .واوضح مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة الدكتور فاضل عكلة الربيعي في بيان تلقته ايرث نيوز، “اهم الواجبات والمهام لقسم العمليات حيث […]

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