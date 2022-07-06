القانون: الحلبوسي يستغل منصبه في هدر المال العام

2022/07/06 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو دولة القانون فاضل موات ، الأربعاء،رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستغل منصبه في جلب لواءين من العناصر الأمنية في حماية بيته.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال موات في حديث لـ /المعلومة/ إن” الحلبوسي عليه ملفات كثيرة وما يمارسه من هدر للمال يجب على الادعاء العام […]

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