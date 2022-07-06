الصهيود ..يعلن عن اجتماع شيعي بعد العيد مباشرتا لاختيار رئيسا للوزراء

2022/07/06 | 19:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الاربعاء، عن اليات اختيار رئيس الوزراء ، مبينا ان اجتماعا شيعيا عاما سيعقد لاختيار رئيس الحكومة بعد العيد مباشرة.

وقال الصيهود ،إن الاليات التي سيعتمدها الاطار التنسيقي ستكون مرضية لجميع الاطراف السياسية سيما النواب المستقلين حيث سيتم عقد ا...

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