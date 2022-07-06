الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

2022/07/06 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر الأربعاء 5 تموز 2022،...

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