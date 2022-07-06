"اعتراف الشيطان".. إسرائيل تفرج عن تسجيلات صوتية لألماني لعب دورًا في الهولوكوست

2022/07/06 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما قدم أدولف أيخمان للمحاكمة في عام 1961 في القدس، ادعى أنه لا يعرف حجم المحرقة وأنه كان يتبع الأوامر فقط.ولكن قبل بضع سنوات فقط في عام 1957 أثناء اختبائه في الأرجنتين، أمضى أيخمان ساعات في التباهي بدوره - وكلها مسجلة على أشرطة مخصصة للمذكرات.

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