بحوزته ألف حبة مخدرة.. اعتقال أبرز تاجر مخدرات في الفلوجة

2022/07/06 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة سلمت المواد المضبوطة الى الجهات المختصة .خ

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