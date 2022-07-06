خلية الإعلام الأمني توسع تسهيلات عمل الصحفيين وتؤكد إلغاء كتاب عمليات بغداد

2022/07/06 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إلغاء كتاب عمليات بغداد للصحفيين، فيما أشارت إلى أربع ورش لتسهيل عمل الإعلاميين.وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خلية الاعلام الامني ووزارة الداخلية جادتان في توفير المناخات المناسبة لعمل الاعلاميين والصحفيين".وأشار إلى أن "كتاب تسهيل المهمة انتفت الحاجة له فيما يخص كتاب عمليات بغداد، ورسالتنا الى باقي التشكيلات الامنية بأن التغطيات الاعلامية في الشارع هو حق مكتسب ومباح للاعلاميين ولا يمكن ايقافهم"، مبينا أنه "اذا كان هناك اي استفسار من قبل الضابط والمنتسب يمكنه التحقق من هويته الاعلامية وبعدها يحق استمراره في تغطيته".وأضاف، أن "كتاب تسهيل المهمة لزيارة دوائر وزارة الداخلية وتشكيلاتها مستمرون في منحه لكل الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الصحفية ولا توجد مشكلة في ذلك".وأشار إلى الاتفاق على عقد اربع ورش عمل مشتركة مع الصحفيين وقيادة الشرطة الاتحادية، وبعدها عمليات بغداد وقيادة شرطة بغداد والمرور العامة لاقامة الورش بحضور هيئة الاعلام ومنظمة اليونسكو لتحقيق العمل المشترك والتنسيق بينهم".

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