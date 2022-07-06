2022/07/06 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، قائمة الأندية الأوربية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة، بعدما ضخ 109 مليون يورو لضم الثلاثي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، وكالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد، وستيفان أورتيجا لاعب أرمينيا بيليفيلد لكن بشكل مجاني.

وجاء ترتيب الأندية بحسب “ترانسفير ماركت” على الشكل التالي:

مانشستر سيتي (3 صفقات) – 109 ملايين يورو

أرسنال الإنجليزي (4 صفقات) – 97 مليون يورو

توتنهام الإنجليزي(4 صفقات) – 87 مليون يورو

ليفربول الإنجليزي(3 صفقات) – 85 مليون يورو

ريال مدريد الإسباني(صفقتان) – 80 مليون يورو

باريس سان جيرمان الفرنسي(صفقتان) – 79 مليون يورو

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي(3 صفقات) – 66 مليون يورو

ليدز يونايتد الإنجليزي(3 صفقات) – 64 مليون يورو

بوروسيا دورتموند الألماني(6 صفقات) – 55 مليون يورو

أستون فيلا الإنجليزي (4 صفقات) – 54 مليون يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي بأوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي بأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).