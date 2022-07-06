مجلس وزراء كردستان يوافق الإجماع على مشروع قانون العمل الجديد

2022/07/06 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون العمل الجديد، وأحاله إلى برلمان كوردستان لتشريعه.

وخُصصت الفقرة الثالثة للإيجاز المتعلق بالتقرير المالي للإقليم للأشهر الستة الأولى من سنة 2022 والخاص بالإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات (الاستهلاكية، المشاريع الاستثمارية، النفقات النفطية والغازية، دعم حكومة الإقليم لتوفير الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وشراء الطاقة من محطات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وتوفير البنزين بالسعر المدعوم)، بالإضافة إلى الديون المتعلقة بالنفط.

وقَدم هذا الملف كل من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد.

وأشار التقرير إلى أن الكابينة التاسعة تمكنت من توفير الأموال اللازمة لتسديد رواتب كاملة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، في وقت يبلغ فيه متوسط الإنفاق الشهري 900 مليار دينار، في حين كان يجب على الحكومة الاتحادية إرسال تريليون و200 مليار دينار للنصف الأول من 2022، إلا أنها لم ترسل سوى مبلغ شهرين من هذا العام وقدره 400 مليار دينار.

وعلى الرغم من ذلك، استطاعت حكومة الإقليم توزيع رواتب كاملة شهرياً، وعدا ذلك، فقد تم تسديد أكثر من 1.5 مليار دولار من القروض القديمة في السنوات الثلاث من عمر الكابينة الوزارية التاسعة.



كذلك أنفقت الحكومة مبالغ فيما يخص الاستهلاك وسلف مشاريع الخطط الاستثمارية، ولم يتم تقديم قروض جديدة.

وإلى جانب توفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء للأشهر الستة الأولى من عام 2022، بلغت قيمة الغاز الموفر من حقل كورمور لهذه المحطات 566 مليون دولار، إضافة إلى تكلفة شراء الطاقة الكهربائية التي تحملتها حكومة الإقليم لتلك المحطات خلال الأشهر الستة الماضية بمبلغ 516 مليون دولار، إلا أنه يتم توفير الكهرباء للمواطنين بسعر رمزي ومدعوم.



وكذلك دعم سعر البنزين وتوفيره بـ800 دينار للتر الواحد للمواطنين، بينما يكّلف حكومة الإقليم 1200 دينار، هذا عدا الغاز المنزلي، وهو أيضاً يتم توفيره بسعر مدعوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء كردستان يوافق الإجماع على مشروع قانون العمل الجديد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء كردستان يوافق الإجماع على مشروع قانون العمل الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).