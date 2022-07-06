نهاية السنة..خبير يتوقع وصول إيرادات العراق النفطية لـ125 مليار دولار

2022/07/06 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..توقع الخبير الاقتصادي نبيل جبار، الاربعاء، وصول ايرادات العراق المالية من النفط حتى نهاية العام الحالي لأكثر من 125 مليار دولار وهي تمثل ما يقارب 200 % عن معدل الإيرادات للسنوات السابقة، فيما أكد أن ما تحقق من ايرادات خلال الأشهر الماضية تاريخية.وقال جبار في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “ما […]

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