رسميا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع هالير

2022/07/06 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالير، قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وقال بوروسيا دورتموند في بيان رسمي، حصوله على توقيع سيباستيان هالير حتى 30 يونيو 2026.

وجاء إعلان النادي الألماني بعد إتمام الصفقة في آخر أيام يونيو الماضي، حيث تواجد المهاجم في مقر النادي واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيعه على العقد.

وأرجأ دورتموند إعلان الصفقة رسميا، حتى مطلع يوليو، بناء على طلب مسؤولي فريقه السابق أياكس أمستردام.

وسيقود هالير، مفاجأة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، هجوم الفريق الألماني، بدلا من مهاجمه السابق، النجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي شد الرحال إلى مانشستر سيتي.

ويعود سيباستيان هالير، البالغ من العمر 28 عاما، بذلك للعب من جديد في "البوندسليغا"، حيث سبق له اللعب بقميص آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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