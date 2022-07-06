خبراء: النفط قد يتهاوى إلى 65 دولارا للبرميل بنهاية العام

2022/07/06 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من بنك "سيتي غروب" من أن سعر النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023 إذا حدث ركود اقتصادي.

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