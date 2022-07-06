العثور على جثة منتسب داخل سيارته في النجف

2022/07/06 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالعثور على جثة منتسب داخل سيارته وسط محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة منتسب في فوج طوارئ النجف داخل سيارته الشخصية بجانب مستشفى الحكيم".

وأضاف المصدر أن "المنتسب كان في إجازة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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