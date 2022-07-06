الدفاع المدني تخمد حريقا في محطة وقود بنينوى

2022/07/06 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق داخل محطة وقود المجموعة الثقافية بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل احدى الكابينات التي تزود بالوقود داخل محطة المجموعة الثقافية في محافظة نينوى".واضاف ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث دون اصابات تذكر".

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