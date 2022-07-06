الكاظمي للسفير الإيطالي: نرحّب بالرغبة الإيطالية في تعزيز سبل الشراكة بين البلدين

2022/07/06 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته خبر برس (واخ) انه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تنميتها المختلفة، فضلاً على البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا في مسار آليات مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني، والاقتصادي، والثقافي”.

واضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء رحّب بالرغبة الإيطالية في تعزيز سبل الشراكة بين البلدين”، مشيراً الى “قرب انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الايطالية المشتركة في بغداد، الذي يؤكد رغبة البلدين في توثيق التعاون والتبادل المشترك، وتنسيق المواقف بينهما”.

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