رئيس الجمهورية يستقبل الزعيم الدكتور احمد عبدالله الجبوري

2022/07/06 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ..



الزعيم الدكتور احمد عبدالله الجبوري الامين العام لحزب الجماهير الوطنيةوالاستاذ اسماعيل خضير هلوب محافظ صلاح الدين

وبارك الرئيس صالح للشيخ اسماعيل الهلوب استلام مهامه محافظا لصلاح الدين ، مشددا ضرورة منح المحافظات صلاحيات موسعة لصرف المبالغ المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية والتي تمت المباشرة بها في وقت سابق اضافة للبت بمشاريع اخرى تنتظر التخصيصات المالية

واكد فخامة الرئيس انه سيتواصل مع الوزارات للمساهمة في اقرار التخصيصات ومنح المحافظات الصلاحيات اللازمة لانجاز المشاريع من خلال تخصيص المبالغ المقرة ضمن قانون الامن الغذائي

وناقش الرئيس صالح مع الزعيم الدكتور احمد عبد الله الجبوري والسيد محافظ صلاح الدين ملفات الامن والخدمات والنازحين وعودتهم الى منازلهم وقضية عسكرة المدن وضرورة التخفيف منها في ظل الاستقرار بالوضع الامني .

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