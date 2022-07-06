2022/07/06 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/بدأت شركات سياحية عالمية في إجراء نقلة نوعية كبيرة على هذه الصناعة، بعد تعطلها خلال العامين الأخيرين إثر تفشي وباء كورونا، معلنة عن اتجاه جديد لرحلاتها، والذي يتمثل بسياحة تخلو من القسوة على الحيوانات.وذكرت صحيفة ”كوريا تايمز“ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن العديد من منصات السفر الدولية، وضعت لوائح جديدة لحماية الحيوانات المستأنسة […]

ظهرت المقالة سياحة خالية من القسوة على الحيوانات..



اتجاه جديد في عالم الرحلات أولاً على ايرث نيوز.

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