2022/07/06 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rEiGug1DEBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وضع حجر الأساس لـ 52 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وضع حجر الأساس لـ 52 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).