2022/07/06 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اللحم امزورك والشوربة بيها بسامير وأحجار".. منتسبون يشتكون من رداءة أرزاقهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qjGNH2rtGd4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اللحم امزورك والشوربة بيها بسامير وأحجار".. منتسبون يشتكون من رداءة أرزاقهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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