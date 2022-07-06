2022/07/06 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qjGNH2rtGd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اللحم امزورك والشوربة بيها بسامير وأحجار".. منتسبون يشتكون من رداءة أرزاقهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "اللحم امزورك والشوربة بيها بسامير وأحجار".. منتسبون يشتكون من رداءة أرزاقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).