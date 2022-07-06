شاهد بالفيديو.. الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية

2022/07/06 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية "نيرة أشرف") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ApobKxxHc5U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية "نيرة أشرف") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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