شاهد بالفيديو.. رئيس الحكومة العراقية المقبل.. بين أن يكون رئيسا لجميع العراقيين أو أن يكون موظفا عند قيادات الإطار

2022/07/06 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PzclhVPhpaE

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