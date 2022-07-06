العمل: قانون الضمان الاجتماعي كفيل بامتصاص البطالة

2022/07/06 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي كفيل بامتصاص البطالة في البلد.وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "البطالة موجودة في جميع دول العالم الا انها تختلف بين دولة واخرى"، لافتة الى ان "نسبة البطالة في العراق كبيرة بسبب عدم وجود تفعيل حقيقي للقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها".واضافت، أن "هناك نسبة كبيرة من الشباب العاطلين يأخذون إعانات من الوزارة"، مؤكدة أن "الأموال التي تعطى اعانات كان يفترض أن تفتح خلالها مصانع لاستيعاب الشباب العاطلين".ولفتت الى ان "هناك قانوناً للتقاعد والضمان الاجتماعي موجود في اروقة مجلس النواب وعند تشريعه سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة العامل في القطاع الخاص بل سيشجع العمل في القطاع الخاص".

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