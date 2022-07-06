منتخب الطائرة البارالمبي يهزم تونجي ويخسر امام ايران في بطولة تركيا الدولية

2022/07/06 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاض منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة من وضع الجلوس اليوم الاربعاء مباراتبن حيث حقق الفوز في الاولى على منافسه منتخب مدينة تونجي التركية بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في بطولة تركيا الدولية وخسر في المباراة الثانية امام منتخب ايران بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشيء.وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارلمبية احمد حسن في بيان إن […]

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