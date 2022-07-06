حرمان رتبة

2022/07/06 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بان جداول الترقيات لضباط وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب والمنافذ الحدودية لم تشمل رتبة العميد.

وقال المصدر، لوكالة (بغداد اليوم)، أن "جدول تموز الخاص بالداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب حرم رتبة العميد المستحق رتبة اعلى من الترقية بسبب قرار المحكمة الاتحادية بان حكومة الكاظمي الحالية هي حكومة تصريف اعمال".

واوضح، ان "قرار المحكمة الاتحادية بان الحكومة الحالية تصريف اعمال حرم شريحة مهمة من الترفيع وهي برتبة عميد الى لواء"، مبينا ان "هذه الرتب درجات خاصة ويصوت عليها بمجلس النواب وهو قرار على غرار السنوات السابقة".

وتابع ، ان "الملفت ان قرارات المدنيين بتعيينهم مدراء عامين ودرجات خاصة تم تمشيتها رغم قرار المحكمة".

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