سقوط زعيم المافيا الإيطالية المتواري منذ التسعينات في البرازيل

2022/07/06 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سلّمت‭ ‬البرازيل‭ ‬تاجر‭ ‬مخدرات‭ ‬بارزا‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬مافيا‭ ‬ندرانغيتا‭ ‬بمنطقة‭ ‬كالابريا‭ ‬الإيطالية،‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬الأمّ‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إثر‭ ‬تواريه‭ ‬لسبعة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الإنتربول‭ ‬والسلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الأربعاء‭.‬وكان‭ ‬حُكم‭ ‬غيابياً‭ ‬على‭ ‬روكو‭ ‬مورابيتو‭ (‬56‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الملاحق‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الإيطالي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬بتهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمخدرات،‭ […]

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