2022/07/06 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخوخة‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬المغني‭ ‬بول‭ ‬انكا‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬جاز‭ ‬حول‭ ‬العالم جوان‭ ‬لي‭ ‬بان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬بول‭ ‬أنكا‭ ‬صاحب‭ ‬الصوت‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬تولى‭ ‬كتابة‭ ‬أغان‭ ‬كلاسيكية‭ ‬خالدة‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ “‬شيز‭ ‬ايه‭ ‬ليدي‭” ‬و‭”‬ماي‭ ‬واي‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬مراكمة‭ ‬خبراته‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬أولى‭ ‬نجاحاته‭ ‬العالمية‭ ‬سنة‭ ‬1957‭… ‬وهو‭ ‬يتحضر‭ ‬حاليا‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلة‭ […]

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