2022/07/06 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬سحالي‭ ‬الوزغيات‭ (‬أبو‭ ‬بريص‭) ‬تتحدى‭ ‬الجاذبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬الالتصاق‭” ‬بالجدار،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬طبقة‭ ‬رقيقة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬تغطي‭ ‬أطراف‭ ‬ساقيها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الأربعاء‭.‬ ‮ ‬لطالما‭ ‬أثارت‭ ‬القدرة‭ ‬الخارقة‭ ‬لهذه‭ ‬السحلية‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬الالتصاق،‭ ‬حيرة‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬سعوا‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬سرها‭.‬ وقد‭ ‬عرفوا‭ ‬منذ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن سر قدرة التصاق السحالي بالجدران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن سر قدرة التصاق السحالي بالجدران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).