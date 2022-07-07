2022/07/07 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء 6 حزيران 2022، إلى إتفاق القوى...

ظهرت المقالة الحكيم يدعو إلى إتفاق القوى الكردية على مرشح رئيس الجمهورية أولاً على المسلة.

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