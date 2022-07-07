تأكيدًا لما انفردت به إيرث نيوز.. التربية: غدًا إعلان نتائج الثالث المتوسط

2022/07/07 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حددت وزارة التربية، صباح يوم غدٍ الخميس، موعدًا لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط.وقال بيان للوزارة ورد لإيرث نيوز، إن “وزارة التربية ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 7 تموز 2022، نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2021 – 2022”.

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التربية: غدًا إعلان نتائج الثالث المتوسط أولاً على ايرث نيوز.

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