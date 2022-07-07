ترحيل مفاوضات اختيار الرئاستين الى ما بعد العيد والخلاف النفطي يضغط على المحور الكردي

2022/07/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭- ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ رحهلت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬مفاوضاتها‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العيد‭ ‬بشأن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتعيين‭ ‬الرئاستين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬خلافات‭ ‬جديدة‭ ‬تحيط‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ .‬حيث نددت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الأربعاء‭ ‬بـ»الضغوط‭ ‬غير‭ ‬العادلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬الاتحادية‭ ‬تقوم‭ ‬بممارستها‭ ‬ضدّها،‭ ‬بعد‭ ‬أيّام‭ ‬من‭ […]

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