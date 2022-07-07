عطلة العيد

2022/07/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬تحتجب‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬وتواصل‭ ‬خدماتها‭ ‬الاخبارية‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭.‬وتعرب‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬الطيبة‭ ‬للعراقيين‭ ‬والعرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬كافة

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