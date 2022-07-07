جونسون يتمسك بمنصبه برغم موجة استقالات وزرائه وتدهور العملة

2022/07/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رغم‭ ‬موجة‭ ‬استقالات‭ ‬من‭ ‬حكومته‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬سلسلة‭ ‬فضائح،‭ ‬ليزداد‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬بينما‭ ‬يخضع‭ ‬إلى‭ ‬استجواب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬يتهاوى‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬امام‭ ‬الدولار‭ ‬والعملات‭ .‬ ويبدو‭ ‬أن‭ ‬قبضة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البالغ‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬تتراخى‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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