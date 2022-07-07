كارلوس كيروش يعلق على ترشيحه لجائزة

2022/07/07 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، على ترشيحه لجائزة "أفضل مدرب في قارة إفريقيا" لعام 2022.

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