2022/07/07 | 00:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، غدا الخميس موعدا لاعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن “وزارة التربية ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 7 تموز 2022 ، نتائج الصف الثالث المتوسط “الدور الأول” للعام الدراسي 2021 – 2022 “.

التالي

منذ 4 ساعات

الصحة تعد خطة طوارئ طبية خاصة بعيد الأضحى

منذ 8 ساعات

الموقف الوبائي يواصل أرقامه القياسية

منذ 10 ساعات

هيأة السياحة تنفي صدور كتابٍ مزيف

منذ 12 ساعة

تسجيل 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا

منذ 14 ساعة

التربية : بدء اختبارات طلبة المرحلة الثانوية للمتقدمين منهم على “نظام التسريع”

منذ 14 ساعة

تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى

منذ يوم واحد

هزة أرضية تضرب السليمانية

منذ يوم واحد

الأنبار تحدد موعد تسليم مستحقات مسوقي الحنطة في المحافظة

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4698 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

التربية: نتائج الثالث المتوسط ستعلن قبل عيد الأضحى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).