تنويه.. ستنشر بغداد اليوم غداً الخميس نتائج الثالث المتوسط (روابط)

2022/07/07 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ستنشر (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، نتائج الثالث المتوسط لجميع المديريات في بغداد والمحافظات على الروابط أدناه:https://baghdadtoday.news/ar/DeviceDetection.aspx

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