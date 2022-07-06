بينها الوفاة.. دراسة جديد تحذر من مخاطر تكرار الإصابة بكورونا

2022/07/07 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار متحورات كورونا المختلفة، حذرت دراسة من مشاكل "خطيرة" قد تتسبب بها تكرار الإصابة بالفيروس.

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