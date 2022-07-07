2022/07/07 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8o84f7hA2Fk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | حيدر مجيد: المحافظات ستفرض تسعيرة محددة للمولدات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | حيدر مجيد: المحافظات ستفرض تسعيرة محددة للمولدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).