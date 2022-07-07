طيران فلاي بغداد تنضم رسمياً للإتحاد العربي للنقل الجوي

2022/07/07 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة طيران فلاي بغداد، الاربعاء، إنضمامها رسمياً للإتحاد العربي للنقل الجوي.وقالت الشركة في...

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