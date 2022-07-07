بعد استبعاد موسكو من مجلس أوروبا.. موظفون روس يغادرون ستراسبوغ

2022/07/07 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يغادر موظفون في البعثة الروسية في ستراسبورغ على متن طائرة روسية، الأربعاء، الأراضي الفرنسية بعد ثلاثة أشهر من طرد موسكو من مجلس أوروبا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

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