2022/07/07 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RRvFKTZsIkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فريق الطيران المظلي العراقي ينطلق فوق السليمانية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فريق الطيران المظلي العراقي ينطلق فوق السليمانية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).