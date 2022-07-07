2022/07/07 | 01:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع للحد من تفشي مرض الكوليرا والسيطرة على مسبباته) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xX3Sg-8o4_0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع للحد من تفشي مرض الكوليرا والسيطرة على مسبباته) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساع للحد من تفشي مرض الكوليرا والسيطرة على مسبباته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).