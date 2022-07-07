2022/07/07 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K-VpzY-cnpE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي أعداد المشـاركين في صلاة الجمعة الموحدة للسيد مقتدى الصدر ؟ .. وأنور الحمداني يجدد دعوته للجميع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهي أعداد المشـاركين في صلاة الجمعة الموحدة للسيد مقتدى الصدر ؟ .. وأنور الحمداني يجدد دعوته للجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).