النجف الأشرف تعلن فتح باب التقديم على التعيين بصفة عقد

2022/07/07 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأعلن المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، فتح باب التقديم على التعيين بصفة عقد ضمن الالف درجة وظيفية .وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "إستنادا الى احكام المادة (١٥) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المتضمنة (التعاقد مع حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل فى دوائر المحافظة واداراتها المحلية بواقع (١٠٠٠) متعاقد لكل محافظة لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير )، تعلن محافظة النجف الاشرف / الادارة العامة والمحلية للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط القانونية بالتقديم على الرابط الالكتروني: ، (/https://tawdheef.earthlink.iq) وخلال فترة (٢٠) يوما تبدا من يوم (الاربعاء) الموافق (6/7/2022) وتنتهي يوم (الثلاثاء) الموافق " (26/7/2022).وأضاف أن "شروط التقديم :1- ان يكون من سكنة محافظة النجف الاشرف وحسب بطاقة السكن الصادرة عن محافظة النجف الاشرف. 2- ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم. 3- ان يتعهد بعدم تعيينه سابقا مع اي جهة حكومية. 4- ان لا يكون محكوم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف. 5 - ان لا يكون معاقب بعقوبة العزل من الوظيفة. 6- أن يتعهد بصحة الوثائق التي يقوم بتقديمها. 7 - على المتقدم للوظيفة التأكد من المعلومات قبل انتهاء عملية التقديم الالكتروني لعدم امكانية اعادة التقديم مجددا" .واوضح، ان "الضوابط تتضمن نسبة (١٠%) بالتعاقد لمن هم بالدرجة الاولى من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية وبموجب النسبة المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة.وتحدد نسبة (٥%) للتعاقد مع ذوي الاحتياجات الخاصة". وتابع: انه تعتمد المعايير المدرجة في أدناه لتحديد المرشحين للتعاقد في الوظائف المذكورة: أ- معدل التخرج: امتياز (٢٥) درجة ، جيد جدا (٢٠) درجة، جيد (١٥) درجة ، متوسط (10) درجة ، مقبول (٥) درجات. ب- سنة التخرج: تمنح درجة واحدة عن كل سنة تخرج وبما لا يزيد عن (٥) درجات. ج- الحالة الزوجية :اولاً/متزوج والزوج غير معين او ارمل او مطلق وله اولاد (١٠) درجات. ثانياً/متزوج والزوج غير معين وليس له اولاد (5 ) درجات. واكد ان عدم منح غير المتزوج درجات لا يعني استبعاده من المنافسة، لافتا الى انه عدم اعتماد اي تقديم عبر اي رابط قبل صدور هذا الاعلان كما يمكن للراغبين التقديم في اي يوم خلال المدة المحددة ولايوجد افضلية لاسبقية التقديم.

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