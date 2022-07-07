2022/07/07 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعيش حكومة إقليم كردستان العراق حالة من القلق والتذمر، بعد أيّام من قرار قضائي...

ظهرت المقالة حكومة الإقليم تقلق وتتذمر بعد قرار الشركات النفطية إنهاء المناقصات والعقود القائمة أولاً على المسلة.

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