لحل أزمة الكهرباء.. توجه حكومي نحو الطاقة النظيفة

2022/07/07 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الطاقة النظيفة ممكن أن تحل أزمة الكهرباء في العراق؟ وهل ستشمل هذه المشاريع المناطق الفقيرة؟

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