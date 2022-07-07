خيانة الأحزاب الحاكمة وحوار الكواليس - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2022/07/07 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي مازالَ خونةُ العراق؛ من كومبرادور وأحزابٍ ضالعةٍ في العمليةِ السياسية الإستعمارية متوارين عن أنظارِ الشعبِ العراقي بعربِهِ وأكرادِهِ، يدبّرون خططَهم خلفَ الكواليسِ، ويتآمرون على مصالحِ العراقِ ووحدتِهِ ووحدةِ شعبِهِ من زاخو إلى الفاو، يحكمُ تحركاتهِم الوضيعةِ تهافتُهم على كراسي الحكمِ التي توفّرُ لهم فرصَ السطوِ والاستحواذِ على أموالِ الشعبِ العراقيِ وثروتِهِ الوطنيةِ.



بينما يصمتونَ جميعاً، ودونما ......





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